Bénin – Drame: un homme charcuté à Sontou et son corps jeté dans la brousse

Le corps charcuté d’un jeune homme de 30 ans a été trouvé dans la brousse dans le village de Sontou, dans la Commune de Pèrèrè. La victime aurait été agressée, et son bourreau aurait ensuite traîné son corps jusqu’à l’entrée du village.

Les populations de Sontou, un village situé dans la commune de Pèrèrè, se sont retrouvées, ce lundi 6 juillet 2020, avec le corps charcuté d’un jeune homme de 30 ans. Selon les témoignages, c’est en voulant chercher des noix de karité dans un champ à côté du village qu’une femme s’est retrouvée en présence d’un corps charcuté. Elle a aussitôt rebroussé chemin pour informer le propriétaire du champ. Ce dernier s’est dépêché sur les lieux pour constater les faits. Les autorités locales ont été alors mises au courant de ce drame.

Selon les témoignages des villageois, l’homme aurait été aperçu, le jour du marché du village, et c’est certainement à son retour du marché qu’il a été agressé et charcuté; son corps tiré jusqu’à l’entrée du village et jeté dans le champ. Quel pourrait être le mobile de ce crime? Le commissaire du village, qui est venu faire les constats usuels, pourrait élucider ce mystère. Pour l’heure, l’identité de la victime n’est pas encore connue.