Bénin: deux cas de Coronavirus détectés à la Mairie d’Abomey-Calavi

A la Mairie d’Abomey-Calavi, deux agents sont testés positifs à la Covid-19. Les deux sujets ont été détectés dans l’un des plus grands services de l’administration communale.

Les agents du service de l’état civil de la Mairie d’Abomey-Calavi ont été mis en quarantaine et soumis à un dépistage systématique. Cette action a été menée suite à un premier cas de Coronavirus déclaré dans ledit service. Selon le site Les Pharaons, un deuxième sujet a été déclaré positif après le dépistage systématique. Le service a été fermé pour quelques jours avant de reprendre ses activités.

La commune d’Abomey-Calavi constitue la zone la plus touchée du département de l’Atlantique. Selon le bilan présenté le 15 juillet par Dr Thierry Hounlèlou, chef Cellule du Conseil départemental de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies de l’Atlantique à la Conférence administrative départementale, Abomey-Calavi compte 246 cas, 77 cas pour Allada et 48 cas confirmés pour Ouidah.

Situation de la pandémie au plan national

Selon le bilan présenté à la date du 21 juillet 2020 par les autorités sanitaires, le Bénin a un total de 1 694 cas confirmés de Coronavirus. 918 personnes sont déjà déclarées. Par contre, 34 sont décédées de cette maladie. On note la détection de 92 nouveaux cas confirmés et 03 nouveau décès, comparativement au bilan présenté à la date du 17 juillet 2020.