Bénin: des travaux de reprofilage des pistes lancés à Abomey-Calavi

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, a procédé, ce mercredi 08 juillet 2020, au lancement des travaux de reprofilage des pistes et autres voies difficiles à la pratique dans la commune pendant les pluies.

Dans le but de répondre à une urgence pour soulager les peines des populations de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, en attendant l’aboutissement de grands travaux, solutions pérennes aux soucis liés à la qualité des voies, a donné le top du reprofilage des pistes de sa commune. « On commence avec le carrefour Togoudo (Womey, Ndlr), précisément la partie de jonction des pavés au bitume de la voie inter-Etat », a annoncé Angelo Ahouandjinou sur sa page Facebook. Selon lui, point n’est besoin de décrire ce qu’ils ont vu, puisque chaque citoyen de la commune comprend et connait l’état des lieux.

Il s’agit, pour lui, d’un grand trou qui impose des calculs arithmétiques et des précisions de chirurgie pour négocier, au volant ou au guidon, les 10 mètres de calamité. « Avec le service technique de la mairie, des solutions temporaires sont envisagées le plus tôt possible pour soulager nos peines », a-t-il indiqué avant d’encourager « ces braves hommes et femmes qui l’ont subi de tout temps, à la recherche de la pitance ».