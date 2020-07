Bénin: Crisba devient l’égérie de « Skin technology by latania » (photo)

La chanteur béninois Crisba est désormais l’égérie Homme de la marque Skin technology by latania. L’annonce a été faite par Nova TV sur sa page Facebook, ce vendredi 17 juillet 2020.

Le talentueux chanteur Crisba a rejoint l’univers Skin technology by latania. Forcément l’excellence attire l’excellence car, le chanteur béninois, fort de son succès avec son remix du tube Nigerian « WO » by Olamide, représentera cette saison, Skin technology by latania pour le compte de sa gamme de soin corporel pour homme. « Messieurs, on a pensé à vous. Il faut reconnaître que sans pour autant perdre votre masculinité, prendre soin de votre peau est important afin d’être toujours frais et propre. La gamme homme est simplifiée afin de vous permettre de l’utiliser aisément. Et en plus le bel homme du 229, le chanteur Crisba même a validé », peut on lire en légende de la photo de Crisba et de ladite marque.

Ce que vous ignorez peut-être sur Crisba?

A l’état civil, Terence Aurel Ahouéha Guézo, Crisba vient d’une famille princière d’Abomey. Il a 23 ans et il est titulaire d’une licence en Administration Générale et Territoriale à l’ENAM. Il a commencé la musique alors qu’il était en classe de 5ième au collège Père Aupiais. En 3ième, il pose son tout premier single au studio avec (k-lash , Furax, etc). Une fois à l’université, il a mis fin à son aventure solo en formant son groupe de rap du nom de » Magistral » et ils commencèrent à faire des scènes dans les collèges un peu partout.

Il commence à se faire connaître et confirme tout son talent avec la sortie de son morceau « BIA VIVI HOU COCA » qui semble devenir un hit. Il envahit les rues de Cotonou et du Bénin profond ainsi que les bars et night club avec son remix du tube Nigerian « WO » by Olamide.