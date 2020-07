Bénin – Covid19: la coopération allemande fait don d’équipements de laboratoire

Dans le cadre de la riposte contre la covid19, le gouvernement du président Patrice Talon a reçu ce jeudi, un lot d’équipements de laboratoire. Geste de la coopération allemande, la remise a eu lieu ce jeudi 23 Juillet 2020 entre le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et l’Ambassadeur d’Allemagne près le Bénin Achim Tröster.

Le gouvernement de la rupture continue de recevoir de la part de ses partenaires, des lots d’équipements médicaux dans le cadre de la riposte contre la propagation du coronavirus. Ce jeudi 23 Juillet 2020, la coopération allemande a fait don au gouvernement d’un lot d’équipements de laboratoire. La cérémonie qui a consacré cet appui s’est tenue ce jour entre l’Ambassadeur d’Allemagne près le Bénin, Achim Troster et le Ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.

Il importe de mentionner que cet appui constitue le second lot d’équipements qu’apporte l’Allemagne pour renforcer les laboratoires du Bénin dans le cadre de la riposte contre la pandémie. D’une valeur de plus de 60 millions FCFA, il est composé de 20 kits d’extraction, 12 kits de prélèvement, 300 kits de diagnostic pour détection de Covid-19, 30 kits de diagnostic pour confirmation de Covid-19 et 330 enzymes pour les tests. Après avoir salué les performances du Bénin dans le cadre de la riposte, l’Ambassadeur a déclaré que ce don annonce un important accompagnement de l’Allemagne destiné à appuyer les laboratoires du Bénin dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 mais aussi pour toutes les autres formes d’épidémie. Un geste salué par le ministre béninois de la santé qui a exprimé toute la reconnaissance du gouvernement pour la solidarité de l’Allemagne envers le Bénin dans le cadre de sa riposte contre le coronavirus. « Sans laboratoire, pas de diagnostic et sans diagnostic pas de prise en charge » a fait savoir le ministre.

Point de la situation à la date du 23 Juillet

À la date du 23 juillet 2020, le Bénin a un total de 1 694 cas confirmés au Coronavirus. 918 personnes sont déjà déclarées guéries. Par contre, 34 sont décédées de cette maladie. On note la détection de 92 nouveaux cas confirmés et 03 nouveau décès, comparativement au bilan présenté à la date du 17 juillet 2020.

Malgré les sensibilisations, on n’observe pas le respect rigoureux des gestes barrières au sein de la population. Ce constat désolant est notamment fait dans les bars, buvettes et marchés. Et pourtant, l’une des conditions qui a motivé la réouverture des bars et buvettes, c’est l’obligation faite aux tenanciers de faire respecter les gestes barrières dans ces espaces de jouissance.