Bénin – Covid-19: des centres de dépistage gratuit démultipliés à Cotonou

Face à la flambée des contaminations de Covid-19, le gouvernement du Bénin a ouvert, à Cotonou, zone de concentration des cas de contamination, quatre centres de dépistage gratuit.

Le dépistage de masse est devenu une nécessité pour le gouvernement, afin de se faire une idée plus scientifique sur l’évolution de la contamination au coronavirus. Dans cette perspective, le gouvernement a procédé à l’installation de 04 nouveaux centres de dépistage dans la ville-capitale économique, nous apprend le « Potentiel ».

Ces centres de dépistage, répartis un peu partout dans la Commune, procèdent à des tests de dépistage, pour favoriser la prise en charge rapide des personnes contaminées.

En effet, selon les spécialistes de santé publique, plus le cas de contamination est vite détecté et la personne prise en charge, plus elle dispose de chance de guérison. Ainsi, la création de ces centres de dépistage vise à permettre aux citoyens de se faire dépister gratuitement.

Répartition géographique des 04 nouveaux centres de dépistage

Les quatre centres installés par le gouvernement de la rupture, dans la Commune de Cotonou, se répartissent comme suit: