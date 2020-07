Bénin – Côte-d’Ivoire: une délégation dépêchée pour les obsèques de Gon Coulibaly

Dans le cadre des obsèques officiels du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement béninois a dépêché une délégation pour participer aux cérémonies.

Le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, a dépêché une délégation gouvernementale en Côte d’Ivoire pour assister aux obsèques officiels du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

La délégation constituée du ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurelien Agbénonci, et du Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, ira présenter, au peuple ivoirien, l’amitié et la solidarité du peuple frère et ami du Bénin.

« Aux côtés du peuple ivoirien éploré et des délégations étrangères, la délégation béninoise a rendu un hommage mérité au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et transmis le soutien fraternel du président du Bénin, Patrice Talon, et du peuple béninois aux Ivoiriens, en ces moments difficiles », lit-on sur le compte Twitter du ministère des affaires étrangères.

Amadou Gon Coulibaly est décédé, le mercredi 8 juillet 2020, des suites d’un malaise, alors qu’il participait à une session du conseil des ministres. Il avait été désigné pour être le candidat du parti au pouvoir à l’élection présidentielle prévue à la fin de cette année. Proche du président Ouattara, il était un pilier de la politique ivoirienne.

Amadou Gon Coulibaly, dès le début de l’année 1990, s’est engagé aux côtés d’Alassane Ouattara, d’abord, comme conseiller technique, et, ensuite, premier ministre, poste qu’il occupait jusqu’à son décès, le 8 juillet dernier.