Bénin – Communales 2020: les FCBE se tirent une balle dans les pieds à Parakou

Dans la soirée du jeudi 16 juillet 2020, une décision de la Cour suprême a invalidé un siège du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), au sein du Conseil municipal de Parakou. Quelques heures après la décision, le Conseiller, dont le siège a été invalidé, est monté au créneau pour dire sa part de vérité.

Juste un mois après son installation, le nouveau Maire de Parakou, Aboubakar Yaya, risque de perdre son fauteuil. Ironie du sort, c’est une action, dont il aurait été l’instigateur, qui se retourne contre lui. Selon la déclaration de Ousmane Traoré, première victime de la décision, contrairement à ce qu’on pourrait penser, le recours a été initié au sein de son propre parti, FCBE.

« Le recours ne vient ni du BR, ni de l’UP, ni d’aucun autre parti; ça vient de nous, au sein des FCBE, c’est interne », Ousmane Traoré.

Selon ses dires, ce recours a été déposé par des membres du partis FCBE pour lui faire mal; mais Dieu étant de son côté, le mal s’est retourné contre le parti entier. « C’était parti pour que le siège de Ousmane Traoré soit invalidé, afin que son suppléant ne vienne siéger. Je suis comme un danger, il fallait tout faire pour invalider mon siège. Dieu étant amour et qu’il ne dort pas, a dit qu’il vaut mieux que ce soit le parti qui perd », a-t-il déclaré.

Le requérant pris à contre-pied

En saisissant la Cour suprême pour l’invalidation du siège du Conseiller Ousmane Traoré, le requérant s’est basé sur une condamnation assortie de sursis, dont a fait objet l’intéressé, depuis 2014. L’objectif était visiblement de faire invalider le siège de Oumane Traoré et de permettre à son suppléant de siéger.

La Cour suprême est allée plus loin, à la surprise générale de tous. Avec l’arrêt de la Cour, Ousmane Traoré ne peut plus siéger au sein du Conseil municipal de Parakou; mais son suppléant aussi n’y a pas droit. Désormais, la désignation du Maire Aboubakar Yaya, de ses adjoints et des CA est remise en cause.

L’Ultime chance pour Charles Toko de reprendre son fauteuil?

Cette difficulté de la maison « cauris » pourrait bien profiter à l’ex-Maire, Charles Toko, membre du BR, qui visiblement n’était pas prêt à quitter la tête de la Mairie. Avec cette décision de la Cour suprême, les FCBE perdent la majorité absolue au sein du Conseil municipal de Parakou. Dans ce cas de figure, le Code électoral donne deux options. Les trois partis en présence, l’Union Progressiste, le Bloc Républicain et les FCBE, devront s’entendre sur la base d’un accord de gouvernance locale pour la désignation de l’exécutif municipal.

Si les trois partis ou deux d’entre eux n’arrivent pas à s’entendre sur cette option, la loi permet à chaque parti de proposer des candidats aux poste de Maire, d’adjoints au Maire. Quand on sait que les FCBE se réclament de l’opposition, contrairement à l’UP et au BR, qui défendent l’action gouvernementale, les FCBE sont partis pour perdre la Mairie. L’accord de gouvernance locale sera probablement établi entre les deux partis de la mouvance présidentielle. Pour rappel, au soir des communales de 2020, les FCBE ont obtenu 16 Conseillers, 14 pour le Br et 04 pour l’Up.