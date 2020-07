Bénin – CEP 2020: tout sur le reste du calendrier et la date des résultats

L’examen du Certificat d’études primaires (CEP) a été officiellement lancé le lundi 6 juillet 2020. Selon le calendrier, rendu public par le directeur des examens et concours, Victor Adohozin, la correction et le relevé du calcul des notes se feront du 20 au 27 juillet et les résultats, proclamés le 6 août 2020.

Tenu dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) livrera ses résultats en début du mois d’août.

Selon un calendrier de programmation des opérations, ayant trait à l’organisation de ce premier examen du cursus scolaire, un calendrier rendu public par le directeur des examens et concours, les tâches post-examen, comme l’élaboration des grilles de correction, ont démarré, depuis ce lundi.

Elle sera suivie par la relecture et la validation des grilles par les correcteurs. La concertation avec les superviseurs aura lieu le vendredi 17 juillet prochain et, selon le calendrier, les travaux de secrétariat vont durer une semaine.

La correction des copies démarrera le 20 juillet et sera suivie du relevé et du calcul des notes, qui prendra fin le lundi 27 juillet, après une nouvelle vérification. L’intégration des notes se fera à partir du 3 août et les résultats, proclamés le 6 août 2020.

Les chiffres sur l’examen du CEP 2020

Au total, 206.131 candidats sont officialisés pour l’examen du Certificat d’études primaires (CEP). Le plus âgé des candidats a 68 ans et le plus jeune est âgé de 9 ans.

Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année passée, où 219.241 candidats étaient enregistrés pour le compte de ce premier examen, qui ouvre les portes des études secondaires.

Sur les 206.131 candidats, il y a 96.614 filles, inscrites pour prendre part à cette session, contre 102.746 filles, l’année précédente.