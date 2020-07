Bénin: bientôt une première collaboration entre Nikanor et Bysid? (photo)

Le chanteur Nikanor et le rappeur Bsyd pourraient bientôt sortir une collaboration. L’annonce a été faite de façon subtile par Nikanor, le dimanche 12 juillet 2020, sur sa page Facebook.

Avec les artistes, Nikanor et Bsyd, un duel inattendu pourrait bientôt voir le jour au Bénin. « Tu aimes trop les problèmes. Le fils du Pays et Bsyd », a écrit Nikanor en légende d’un cliché de Bsyd et lui. Même si l’artiste n’est pas allé dans les détails, il est clair que « Tu aimes trop les problèmes » est le titre de cette nouvelle collaboration, qui est annoncée subtilement.

Une collaboration pratiquement inattendue par les fans du fils du pays, qui avaient plutôt les yeux rivés sur une collaboration internationale. Toutefois, les fans ont accueilli la nouvelle avec faste. Reste à savoir si les deux charmeurs pourront se liguer pour offrir une belle sauce épicée à leurs mélomanes, disséminés à travers le monde. Pour l’heure, la date de la sortie de cet opus n’est pas encore dévoilée.