Bénin – BEPC 2020: les conditions pratiques de correction exigées par le DEC

Les travaux de correction des copies de l’examen du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) démarrent le vendredi 24 Juillet 2020. Tenant compte du contexte sanitaire actuel, la direction des examens et concours a donné des directives à observer dans les centres de correction.

Dans une note de service en date du lundi 20 Juillet 2020, le directeur des examens et concours rappelle les conditions dans lesquelles il souhaite que les opérations de correction de l’examen du Brevet d’étude du premier cycle.

Selon le calendrier officiel, les opérations de correction commencent le vendredi 24 Juillet. Dans ce cadre, les enseignants impliqués dans les travaux de correction des copies sont invités au respect strict d’une série de mesures.

Ils devront par exemple s’imposer le devoir de porter leur masque de protection tout au long de la période de correction. Chaque salle de correction doit également disposer obligatoirement de flacons de gel hydro-alcoolique à l’usage des participants aux travaux de correction.

Les enseignants sont par ailleurs invités à garder leur position dans la salle lors du paiement des émoluments après la correction dans une dynamique de respect de la distanciation sociale.

Dispositions pratiques le jour du démarrage de la correction

Avant le démarrage des corrections le vendredi 24 Juillet, il y aura des séances de concertation entre le Directeur départemental et les présidents de jury, la veille soit le jeudi 23 Juillet à 8h et la séance de briefing et d’appropriation du contenu des corrigés-types entre les Présidents et les membres du corps de contrôle, le même jour à partir de 15 heures. Dans la soirée à 18 heures, il y aura l’affichage sur les portes de salle de correction de la liste des équipes de travail dans tous les centres.

Le vendredi 24 Juilet, les contrôleurs procéderont à 7 h précises à l’appel et la vérification de présence. Contrairement aux années antérieures, il n’y aura pas de regroupement de tout l’effectif de sous-commission en une seule salle pour correction collective Il y aura au total six groupes de quatre correcteurs au-devant desquels s’installent, à partir de la porte d’entrée de la salle, les 6 contrôleurs sur deux rangées de 3 tables. Lire ci-dessous l’intégralité des dispositions prises dans le cadre de cette opération. Opérations de correction du BEPC