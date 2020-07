Bénin – BEPC 2020: 79 candidats attendus à la session de remplacement

Pour la session de juillet 2020, 149 398 candidats, répartis dans 233 centres sur l’étendue du territoire national, vont à l’assaut du parchemin du Brevet d’études du premier cycle.

Sur les 149 398 candidats, on note 69 287 filles et 80 111 garçons, qui composent, depuis hier, dans un contexte sanitaire difficile, caractérisé par la propagation de la Covid-19. L’effectif est en baisse, cette année, comparativement à l’année dernière. En effet, sur le plan national, on note une baisse estimée à 27,38% .

La composition se déroule dans tous les centres d’examen dans les conditions de respect des gestes barrières. Le port de masque rendu obligatoire avant l’accès aux salles d’examen et la distanciation sociale respectée, grâce à la multiplication des centres de composition.