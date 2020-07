Bénin – BEPC 2020: 149 398 candidats attendus dans les centres de composition

Les candidats à l’examen national du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de juillet 2020 composent à partir de ce lundi 13 juillet. Pour la session de cette année, ils sont 149 398 candidats répartis dans 233 centres sur l’étendue du territoire national.

Après le CEP, le BEPC, session de juillet 2020 s’ouvre ce lundi sur fond de Coronavirus. 149 398 candidats dont 69 287 filles et 80 111 garçons iront à l’assaut de ce diplôme scolaire, dans un contexte particulier marqué par une crise sanitaire. On note une baisse au niveau du nombre de candidats au plan national. Cette baisse est estimée à 27,38% comparativement à l’année dernière.

A quelques heures du lancement officiel des épreuves, le Ministre béninois des Enseignements secondaire, Technique et de la Formation professionnelle, Mahougnon Kakpo s’est adressé aux candidats et à tous les acteurs impliqués. Le ministre a lancé un appel au respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. Les surveillants de salles, superviseurs et autres agents sont invités à prendre leur responsabilité dans ce sens.