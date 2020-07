Bénin – Baccalauréat 2020: les épreuves pratiques lancées ce lundi

Les examens de fin d’année, pour le compte de l’année scolaire 2019-2020, ont démarré, depuis ce lundi. En dehors du Certificat d’étude primaire (CEP), le ministre Kakpo Mahougnon et son collègue de l’enseignement supérieur ont procédé au lancement officiel des épreuves pratiques de l’examen du baccalauréat 2020.

Le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, et sa collègue de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, ont procédé, dans la matinée de ce lundi 06 juillet 2020, au lancement officiel des épreuves pratiques de l’examen du baccalauréat, session de juillet 2020. C’était au lycée technique Coulibaly, à Cotonou.

Ce centre de composition regroupe les candidats des séries G1, E et F4. Ils sont au total 1.250 à plancher, ce lundi, dans des disciplines techniques dans la rigueur des mesures barrières imposées par le contexte sanitaire actuel.

Pour aider les candidats à garder le moral haut, les deux autorités ministérielles leur ont prodigué des conseils et les ont rassurés sur le fait que toutes les dispositions pratiques sont prises pour que tout se déroule bien.

Il faut préciser que l’examen du CEP a également démarré sur l’ensemble du territoire national, depuis ce lundi. Ainsi, progressivement, le gouvernement clôture l’année scolaire 2019-2020, en dépit des difficultés actuelles liées au coronavirus.