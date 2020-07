Bénin – BAC 2020: 95 404 candidats attendus ce lundi dans 137 centres de composition

Au Bénin, l’examen du baccalauréat démarre demain lundi 20 juillet 2020 avec une baisse de 4 620 candidats présentés comparativement à l’année dernière.

95 404 candidats planchent pour les épreuves écrites du Baccalauréat ce lundi 20 juillet 2020. Ce qui représente une baisse des effectifs de 4.620 candidats par rapport à l’année dernière dont l’effectif était de 100.024.

Selon les chiffres annoncés par Educ’Action, 35.049 filles et 60.355 garçons sont répartis dans 137 centres en 2020 contrairement à 142 en 219, avec sept (07) centres fermés et deux (02) nouveaux centres ouverts dans la commune d’Abomey-Calavi notamment le CEG Houèto et le Collège Privé le Savoir.

Le média indique que des établissements non autorisés ont présenté des dossiers de candidats pendant que d’autres, essentiellement des établissements dispensant des cours du soir, continuent de faire de la sous-traitance de candidats en inscrivant des élèves ailleurs. Mieux, à la recherche de fort taux de réussite, certains établissements ont fait inscrire leurs candidats de niveau faible par le truchement d’autres établissements.

Pour protéger les candidats et acteurs du système éducatif contre la pandémie du Coronavirus, l’Office du Baccalauréat rassure du déroulement, sans anicroches, des examens dans le strict respect des gestes barrières mis en place par le gouvernement.