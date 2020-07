Bénin: au delà des excuses, Sessimè à la rencontre de dame Fifa Aurore (vidéo)

C’est la surprise de la journée. La chanteuse béninoise est allée à la rencontre de son fan dame Aurore Fifa avec qui, elle s’est embrouillée sur les réseaux sociaux.

L’humilité est le secret de la grandeur. C’est ce qu’à prouver la chanteuse béninoise Sessimè ce lundi 20 juillet 2020. En effet, alors que les internautes continuent leur brouille sur sur la toile, Sessimè a été à la rencontre de dame Sessimè avec qui, il lui est reprochée d’avoir été vulgaire alors qu’elle répondait à un commentaire de la dame. La capture d’écran avait été largement partagée sur les réseaux sociaux et a suscité de vives réactions.

« Rien ne résiste à l’amour et à l’appel de DIEU . #GUIGO à lui. Madame FIFA AURORE … Restez bénie . Mes fanas fanas thank you so much », a écrit Sessimè en légende d’une vidéo dans laquelle elle fredonne son titre Guigo avec dame Aurore. A travers ce geste, il n’est plus à démontrer qu’en plus de gagner un fan, Sessimè vient d’unir ses fans béninois qui sont à couteau tiré sur la toile.