Bénin: Angela Kpeidja lance le mouvement « N’aie pas peur » contre le harcèlement sexuel

Ce vendredi 03 juillet 2020, la journaliste Angéla Kpeidja a lancé le mouvement « N’aie pas peur ». Il s’agit selon elle, d’un hashtag mis en place pour lutter contre le harcèlement sexuel.

« N’aie pas peur » c’est un hashtag qui va se décliner sur Facebook et twitter mais avant tout c’est une association qui se veut un centre d’écoute pour les femmes et filles harcelées dans l’administration béninoise, a expliqué Angéla Kpeidja dans une interview dédiée pour la circonstance. Pour l’initiatrice, il est question d’un centre qui apportera un appuis juridique , psychologique à toutes femmes qui subissent des horreurs dans leur milieu professionnel.

Selon Angéla Keidja, sur le long du phénomène, il y a la peur qui revient. C’est pourquoi, le slogna a pour nom « N’aie pas peur ». « Lorsqu’un femme est harcelée dans un milieu professionnel, elle a peur de parler, elle a peur de dénoncer, elle a peur des pressions sociales », fait-elle remarquer. A travers ce mouvement, Angéla Keidja vise un changement de comportement de fond des hommes. « Une femme ça se respecte. On ne refuse pas qu’on nous drague. Un vrai homme ne devrait pas harceler une femme. Une femme vous plait, vous la draguez, elle dit non, c’est NON », a t-elle rappelé

A noter que l’objectif d’Angéla Kpeidja est de décourager définitivement cet état de chose pour qu’il ait un environnement équitable dans le milieu professionnel pour homme et femme. Elle ajoute: « Etre femme ne devrait pas être un handicap pour votre épanouissement en milieu professionnel ».