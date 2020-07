Beatrice d’York et Edoardo Mapelli Mozzi: les vraies raisons de leur mariage secret

La princesse Beatrice s’est secrètement mariée le 17 juillet 2020. Mais au lendemain du mariage, aucune photo de la noce n’a été rendue publique pour une raison spécifique qui n’a rien avoir avec la pandémie du coronavirus.

Surprise! Beatrice d’York et Edoardo Mapelli Mozzi se sont dit « I Do » au cours d’une cérémonie intime organisée vendredi 17 juillet 2020 au château de Windsor. Le mariage a été célébré en présence de la reine Elizabeth et de son époux le prince Philip. Alors que la famille royale britannique a toujours célébré des mariages grandioses contrairement à la tradition, aucune image d’un tel événement n’a été publiée.

L’anoblissement de Thomas Moore

Selon Hello, cette absence de photos du mariage s’explique par l’organisation d’un autre événement qui s’est déroulé le même jour. Il s’agit de l’anoblissement de Thomas Moore, dit « Captain Tom », par la reine. Selon Gala, le mariage de Beatrice d’York et Edoardo Mapelli Mozzi ne devait pas faire d’ombre à la cérémonie exceptionnelle organisée elle aussi au château de Windsor.

En effet, Tom Moore est un ancien combattant centenaire ayant réalisé l’exploit de collecter quelque 33 millions de livres (36,2 millions d’euros) pour le service de santé britannique en pleine pandémie. Il a été a été fait chevalier par la reine Elizabeth II et avait participé à la Deuxième Guerre mondiale. C’est d’ailleurs pourquoi, cet événement a lieu malgré le report des investitures qui devaient se tenir en juin et en juillet au palais de Buckingham, à Londres, en raison de la pandémie du coronavirus.