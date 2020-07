Barça : « Si j’étais Xavi, je ne reviendrais pas »

L’ancien président du Barça, Joan Laporta, s’est prononcé sur la crise institutionnelle, qui se secoue le club catalan, et s’est confié sur le très probable retour de Xavi sur le banc blaugrana.

La saison 2019-2020 est sans doute l’une des pires du Barça. Relégué à la deuxième place du classement, après une série de matchs nuls impressionnants, le club espagnol pourrait perdre le titre, ce jeudi, au profit du Real Madrid. Au cours d’un événement à l’hôpital Sant Joan de Déu, Joan Laporta s’est confié sur cette période sombre que traverse les Blaugranas. L’ancien dirigeant espagnol a, notamment, évoqué son projet d’être réélu à la tête du Barça. « Chaque jour, j’ai plus envie de participer aux élections. Une météo et des conditions concrètes sont nécessaires pour me sentir à l’aise et résister encore quelques années », a confié l’Espagnol, relayé par Goal.

Laporta a aussi évoqué le cas Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé, alors que son contrat s’achève en 2021. « Je veux qu’il reste en 2021, mais j’ai peur qu’une mauvaise décision des dirigeants puisse conduire à une décision irréversible« , a-t-il ajouté. Enfin, l’ancien homme fort du club catalan a donné son avis sur le retour possible et très discuté de Xavi, en tant que coach. « Si j’étais Xavi, je ne reviendrai jamais avec ce board aux commandes« , a-t-il conclu.