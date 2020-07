Barça : Luis Suarez au secours d’Antoine Griezmann

Auteur de l’unique but de la victoire du Barça face à l’Espanyol (1-0), Luis Suarez a donné son avis sur ce résultat difficilement acquis par les Blaugranas. L’Uruguayen a aussi évoqué le cas Antoine Griezmann en difficulté au Barça.

Le Barça s’est difficilement imposé face à l’Espanyol (1-0), mercredi, en 35è journée de Liga. Une rencontre compliquée pour les Blaugranas qui ne doivent leur salut qu’à Luis Suarez, auteur de l’unique but de la rencontre. A la fin de la rencontre, l’attaquant uruguayen a analysé la prestation de son équipe. « Nous savions à quel point le match serait difficile en raison de la situation dans laquelle se trouvait l’Espanyol. Mais, l’important, c’est la victoire », a déclaré Suarez au ‘Movistar LaLiga’.

Le Blaugrana a également parlé de Griezmann, qui était titulaire pour la deuxième fois consécutive. « C’est l’entraîneur qui décide. Le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois, mais on apprend à se connaître. Comme c’est la première année d’Antoine ici, ce n’est pas si simple de trouver les automatismes. C’est peut-être l’une des solutions à trouver avec l’entraîneur », a -t-il ajouté.