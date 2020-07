Barça : liste complète des joueurs qui sont sur le départ

Durement touché par la pandémie du coronavirus, le Barça aurait mis en vente plusieurs de ses joueurs, en vue de renflouer ses caisses pour faire venir Lautaro Martinez.

Pas moins de 12 joueurs seraient sur la liste de départ des Blaugranas. Le Barça qui est aussi touché par la pandémie du coronavirus veut mettre sur le marché des transferts, plus de la moitié de son effectif. L’objectif des Catalans, renflouer les caisses du club pour recruter de grands talents comme Neymar et Lautaro Martinez. Outre Samuel Umtiti et Ousmane Dembele qui ne seraient plus dans les plans des dirigeants catalans, Philippe Coutinho, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Neto, Nelson Semedo, Arturo Vidal, Martin Braithwaite, Carles Alena, Rafinha Alcantara et Jean-Clair Todibo seraient également sur le départ, selon le quotidien Marca.

Selon le média espagnol, tous ces joueurs ne quitteront pas définitivement les vice-champions d’Espagne, certains pourraient être prêtés. Le Barça devrait aussi se séparer de son entraîneur, Quique Setien, qui ferait son bagage à la fin de la campagne des Blaugranas en Ligue des champions. Plusieurs noms circulent déjà pour son remplacement, dont les plus crédibles sont le néerlandais, Patrick Kluivert, et l’ancien coach du PSG, Laurent Blanc.