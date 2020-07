Barça : Lionel Messi, puissance 700

Si le nul du Barça, face à l’Atletico Madrid (2-2), compromet d’avantage les chances des Blaugranas de décrocher le titre, il aura, au moins, permis à Lionel Messi de s’assumer un peu plus dans la légende. La Pulga a atteint les 700 buts en carrière.

Même s’il est moyen dans les rencontres, Lionel Messi établit toujours de nouveaux records. Et le match d’hier soir entre le Barça et l’Atletico n’a pas fait exception à la règle. Opposé au Cochoneros dans le duel au sommet de la 33è journée de Liga, la Pulga s’est offerte un sublime panenka. Alors que les deux équipes étaient à égalité, Nelson a obtenu un généreux pénalty, suite à un contact avec Felipe dans la surface. Une sentence parfaitement exécutée par le capitaine argentin, qui marque son 700è but en carrière. Le natif de Rosario en a marqués 630 avec le Barça et 70 avec la sélection nationale argentine, toutes compétitions confondues.

En course pour le titre de « Pichichi » pour la 4è année consécutive, Lionel Messi a, à son actif, 22 buts en 28 matches, contre 17 en 31 rencontres pour son premier poursuivant, le Français, Karim Benzema (Real Madrid).

Avec ses 700 caps, Messi rejoint des légendes du football comme les buteurs brésiliens, Pelé et Romario, ou encore le Hongrois, Ferenc Puskas.