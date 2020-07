Barça : le nouveau maillot domicile des Blaugranas dévoilé (photo)

Le Barça a dévoilé le nouveau maillot domicile du club espagnol, pour les prochaines saisons. Un maillot qui rend hommage à celui de la saison 1919-1920 du Barça, celle qui avait lancé le premier âge d’or du club catalan.

On connait désormais le nouveau maillot domicile du Barça. Contrairement à cette saison et antérieures où les Blaugranas ont opté pour une tunique à damier, le nouveau maillot du club catalan est plus classique avec le retour des bandes verticales. D’après les images, la nouvelle tunique du Barça est composée de deux bandes grenats et une bande bleue avec, comme petite fantaisie, des fines bandes jaunes. Un maillot classique, qui rappelle celui de 2011, quand le Barça remportait sa 4e Ligue des champions face à Manchester United.

Le Barça pourrait même porter son nouveau costume, le 8 juillet, lors du derby de Barcelone face à l’Espanyol, selon la presse catalane.