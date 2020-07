Barça – Espanyol : La lanterne rouge joue sa survie

Dans un duel déséquilibré, le Barça reçoit Espanyol, un club rival local, ce mercredi 8 juillet 2020. Lanterne rouge de la Liga, Espanyol a obligation de résultat. En cas de défaite, ce soir, les « Perruche » vont obtenir leur ticket de relégation à trois matches du terme de la Liga.

A en croire les informations d’Eurosport, le FC Barcelone est sur une série positive, lors des 21 dernières confrontations contre les « Mágico ». Dans le détail, 16 victoires, et 5 nuls avec 15 rencontres sans encaisser (Clean-sheet). Somme toute, le dernier du championnat (24 points à 11 points de retard sur le premier non relégable) joue donc sa survie sur ce match; c’est ce qui le rend plus important.