Barça : Après son tacle sévère sur Lionel Messi, Dugarry revient à la charge

Critiqué pour ses propos jugés trop déplacés contre le capitaine du Barça, Lionel Messi, Christophe Dugarry est sorti de son silence. L’ex-international français a présenté ses excuses à la Pulga et à ses fans.

Invité à se prononcer sur la situation plus que délétère d’Antoine Griezmann au Barça, Christophe Dugarry avait surpris tout le monde en tenant des propos va-t-en guerre. L’attaquant français traverse une très mauvaise passe chez les Blaugranas, depuis son transfert en provenance de l’Atletico Madrid. N’étant visiblement plus dans les petits papiers de son entraîneur, l’ancien colchonero est régulièrement relégué sur le banc au profit des jeunes pousses ou des joueurs, qui, pourtant, reviennent juste de blessure. A cela, s’ajoute sa relation conflictuelle avec Lionel Messi, qui, selon la presse espagnole, n’a toujours pas digéré l’humiliation qu’il a subie de la part du joueur à l’été 2018, où ce dernier avait donné son accord pour rejoindre le Barça, avant de prolonger son contrat avec l’Atletico, quelques semaines, plus tard. Une situation qui fait grand bruit, surtout en France.

Commentant cette mauvaise passe que traverse son compatriote, Dugarry a lâché des propos, qui ont aussitôt enflammé les réseaux sociaux. « Il (Griezmann) a peur de quoi, d’un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste ? Il n’a qu’à montrer ses « cojones » au bout d’un moment. Il a qu’à lui mettre une tarte dans la gueule s’il a un problème, ça fait un an qu’on dit qu’il y a un problème avec Messi », a déclaré l’ancien footballeur lors de l’émission Team Duga.

Mais, face à l’ampleur qu’a pris l’affaire, le consultant sur RMC est revenu sur ses propos et a présenté ses excuses à l’Argentin, ainsi qu’à la communauté autiste. « Je suis sincèrement désolé par l’ampleur et l’écho suscités par mes propos sur Lionel Messi. Je ne voulais pas stigmatiser les personnes souffrant de troubles autistiques, ce n’était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai choquées », a-t-il dit, via le compte Twitter de l’émission en question.