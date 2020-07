Ballon d’or 2020 : Lionel Messi conserve son titre

Élu meilleur joueur de l’année, lors de l’édition 2019 du Ballon d’or France Football, Lionel Messi va garder la couronne pour une année encore. En raison de la pandémie du coronavirus, la cérémonie de remise de la prestigieuse distinction n’aura pas lieu, cette année.

La remise du Ballon d’or France Football n’aura pas lieu, cette année. La décision a été annoncée, ce lundi, par Pascal Ferré, rédacteur en chef du journal L’Equipe, partenaire du magazine français. Selon le journaliste, cette décision se justifie par la crise sanitaire actuelle, marquée par la pandémie du coronavirus. « Nous pensons qu’une année aussi singulière ne peut – ni ne doit _ être traitée comme une année ordinaire, explique-t-il dans un communiqué. Sur le plan sportif, seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e)s, c’est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés – ou se dérouleront _ ensuite dans d’autres conditions (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match), qui sont trop éloignées du panorama habituel. » Ce choix « ne nous enchante pas », poursuit le rédacteur en chef, mais il vise à « protéger la crédibilité et la légitimité d’une telle récompense ».

Par ailleurs, France Football annonce que 11 lauréats seront primés à la fin de l’année, avec la révélation de l’équipe de tous les temps, élue par le jury habituel du Ballon d’Or, contrairement aux éditions antérieures où seulement quatre sont désignés (Ballon d’Or masculin et féminin, Trophées Kopa et Yachine).

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Vainqueur du Ballon d’or 2019, Lionel Messi conserve donc son titre. La Pulga, qui a remporté, en décembre dernier, son sixième sacre, reste le joueur le plus titré dans cette catégorie. L’Américaine, Megan Rapinoe, et le jeune néerlandais, Matthijs de Ligt, respectivement gagnant du Ballon d’or féminin et vainqueur du trophée Kopa du meilleur jeune de l’année, gardent également leurs couronnes.