Aux Etat-Unis: Trois sœurs battent un nouveau record du monde

Daneesha, Ariel Williams et Ashley Haynes sont trois sœurs, qui ont donné naissance à leur enfant, en l’espace de 4h 30mn, dans le même hôpital, à Mansfield, dans l’Etat de l’Ohio, aux Etats-unis. Les accouchements ont été supervisés par le même médecin, le 03 juillet.

Supervisées par le même obstétricien, le Dr McMillan, les trois sœurs de Mansfiled, dans l’Ohio, ont accouché le même jour, dans le même hôpital. La probabilité d’assister à un tel événement est très faible; mais les trois femme ont défié les pronostics. Le 3 juillet dernier, à Mansfield, à 10 h 30, Ariel, 20 ans, a donné naissance à sa deuxième fille. À 11 h 26, Ashley, 27 ans, a accouché de son cinquième enfant. Et à 14 h 43, Daneesha Haynes, 25 ans, a, à son tour, donné naissance à sa fille, selon les informations que nous révèle le site L’Edition du Soir.

Pourtant, tout n’était pas prévu comme ça. Ariel Williams devait bien donner naissance, vers le 3 juillet, à sa fille; mais Ashley Haynes pensait, elle, accoucher le 7 juillet. Et pour Daneesha Haynes, c’est encore différent. Les médecins lui ont expliqué qu’elle était à risque, et qu’il valait mieux déclencher le travail, trois semaines plus tôt. Au Mansfield News Journal, Daneesha Haynes a déclaré : « Pour nous, c’était une course. Une fois que nous avons perdu les eaux, j’ai essayé d’être la première. » Elle est finalement la dernière, et donna naissance à la plus petite des trois bébés. « Une bénédiction, c’est incroyable. On était époustouflées », a déclaré la jeune femme de 25 ans.

Les mamans ont chaleureusement remercié le Dr McMillan, qui s’est occupé d’elles, pour cette journée inoubliable. La plus heureuse finalement, c’est peut-être Déborah Ware, la mamie des bébés. Le 03 juillet risque d’être la plus grande des fêtes dans la famille.