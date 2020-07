Après leurs frasques, Maria Mobil et Jonathan Morrison de nouveau en couple

Après leur rupture annoncée en grandes pompes sur les réseaux sociaux, la star Maria Mobil et son chéri Jonathan Morrison sont de nouveau en couple.

Maria Mobil et Jonathan Morrison ne cesseront jamais d’étonner leurs fans. Après leur séparation très médiatisée sur les réseaux sociaux, le couple a une fois encore fumé le calumet de la paix. C’est le jeune footballeur, Jonathan Morrison, qui a enclenché les démarches pour se faire pardonner, après ses choquantes révélations sur « Amina » d’Ariel Sheney.

Aux dernière nouvelles, il n’a vraiment pas eu de difficulté à reconquérir sa dulcinée, la bimbo aux yeux électriques. Pour prouver leur réconciliation, Jonathan et Maria Mobil se sont affichés sur les réseaux sociaux en train de s’embrasser langoureusement. «Il vous a dit qu’il est revenu avec moi, c’est ça. Mais donnez-lui des conseils parce qu’il a parfois des comportements enfantins», a lancé La jolie Amina d’Ariel Sheney.

Un double jeu de rupture et de réconciliation

En février 2020, la bimbo togolaise avait annoncé à ses fans qu’elle se séparait de son homme, après qu’elle a découvert que ce dernier l’avait trompée en allant enceinter une autre femme. Mais finalement, la coach sportive est revenue sur sa décision, suite aux plaidoyer de son fiancé, qui l’aurait convaincue à enterrer la hache de guerre. Une nouvelle qui avait réjoui les fans de la mannequin, très nombreux sur les réseaux sociaux, sauf que la jolie « Amina » préparait un gros coup.

Sur ses canaux officiels, la nudiste a surpris ses fans en annonçant qu’elle est de nouveau célibataire. En effet, sur son compte Instagram, en juin 2020, en légende d’une photo d’elle arborant une perruque, elle écrit : «Célibataire et prête à exploser« . Si, pour l’heure, on n’ignore encore les causes réelles de cette brusque séparation, une chose est sure, Maria Mobil était de nouveau un cœur à prendre. «…Je voudrais solennellement vous annoncer que je suis célibataire et j’ai décidé de transférer le brassard à une jeune génération», avait confié Maria Mobil.

De son côté, Jonathan Morisson, qui affirmait avoir dépensé près de 50 millions de Fcfa pour séduire Maria Mobil, avait déclaré regretter d’être tombé sur la mauvaise personne.