Anniversaire du prince George : il rend hommage à son père (photo)

Le 22 juillet 2020, le prince George est apparu plus coquin que jamais sur ses photos pour ses sept printemps. Ce fut encore une occasion de prouver qu’il a un dressing semblable à celui de son père quand il avait son âge.

Le mercredi 22 juillet 2020, ce fut l’anniversaire du prince George. Et pour la circonstance, sa maman Kate Middleton a dévoilé de nouvelles photos de lui. Ces clichés dévoilés ont permis au grand public de constater que le futur roi d’Angleterre possède une garde-robe similaire à celle de son père le prince William, quand il avait son âge.

Sur l’un de ces clichés, il était apparu, portant un polo kaki « Mango », comme il les adore. Quand le prince William avait cet âge, il aimait s’amuser aussi en polo au col ouvert, souvent de la marque « Lacoste ». Sur une autre photo, il s’était fringué d’un tricot camouflage, un style qu’affectionnait le prince William aussi, quand il était enfant.

T-shirt à rayures, chemisette blanche rayée de bleue, le prince George et le prince William portent le même style d’habit, à 30 ans d’écart. Il faut noter que le prince George porte même parfois des tenues ayant appartenu à son père ; cet ensemble rouge et blanc, fringué le jour du baptême de sa sœur, la princesse Charlotte. La seule différence est que les tenues du petit prince sont en rupture de stock automatiquement à cause des réseaux sociaux, ainsi qu’à l’influence de la famille royale britannique.