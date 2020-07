Annexion de la Cisjordanie : le Royaume-Uni ne reconnaîtra pas la souveraineté d’Israël, Boris Johnson

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a appelé Israël à ne pas étendre sa souveraineté à la Judée, à la Samarie et à la vallée du Jourdain, dans une première page en hébreu, publiée par le quotidien israélien, Yediot Ahronot, mercredi, et rapportée par JNS.

Se qualifiant de «défenseur passionné d’Israël», Johnson a déclaré que le respect par Israël de son plan de souveraineté représenterait «une violation du droit international» et serait également «un cadeau pour ceux qui veulent perpétuer les vieilles histoires d’Israël « , rapporte JNS. «J’espère profondément que l’annexion ne se poursuivra pas», a-t-il écrit. « Si tel est le cas, le Royaume-Uni ne reconnaîtra aucune modification des lignes de 1967, à l’exception de celles convenues entre les deux parties. Nous devons maintenant utiliser l’énergie de ce moment, une fois de plus, pour revenir à la table et nous efforcer de trouver une solution », a-t-il écrit.

Il n’a, cependant, fait aucune mention du refus des Palestiniens de négocier avec Israël. «Peu de causes me tiennent à cœur que de veiller à ce que le peuple (d’Israël) soit protégé de la menace du terrorisme et de l’incitation antisémite. Le Royaume-Uni a toujours soutenu Israël et son droit de vivre comme n’importe quelle nation devrait pouvoir vivre, dans la paix et la sécurité », a-t-il écrit. Et de poursuivre en indiquant qu’«en tant qu’ami de longue date, admirateur et partisan d’Israël», je crains que ces propositions n’atteignent pas leur objectif de sécuriser les frontières d’Israël et soient contraires aux intérêts à long terme d’Israël.»

Selon le PM, cité par JNS, la souveraineté israélienne, dans la vallée du Jourdain, et dans certaines parties de la Judée et de la Samarie, « mettrait en péril les progrès qu’Israël a réalisés dans l’amélioration des relations avec le monde arabe et musulman » et « entraverait inévitablement ses opportunités et limiterait les potentiels les partenaires. » Johnson a souligné le soutien du Royaume-Uni à Israël, affirmant qu’il «représentait souvent une petite minorité à l’ONU pour défendre Israël contre les critiques injustifiées et totalement disproportionnées». « Le seul moyen d’y parvenir est que les deux parties retournent à la table des négociations », a-t-il conclu. «Cela doit être notre objectif. L’annexion ne ferait que nous en éloigner. »