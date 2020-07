Album « Héritage » de Yodé et Siro: des paroles qui fâchent le régime Ouattara

Dans leur nouvel album intitulé »Héritage », rendu public, le jeudi 02 juillet 2020, les artistes zouglou, Yodé et Siro, ont visiblement choqué le régime du président ivoirien, Alassane Ouattara.

Les deux talentueux artistes ivoiriens, Yodé et Siro, n’ont visiblement pas dérogé à leurs principes. Le duo a critiqué le régime Ouattara dans son albulm, présenté à la presse, jeudi dernier. Dans cet album, figurent des paroles qui fâchent le régime Ouattara. « Pour tous les régimes qui se sont succédés à la tête de la Côte d’Ivoire, nous avons toujours chanté, pas en tant que supporteurs, mais en tant qu’artistes engagés », a expliqué le duo.

Ils rappellent avoir sorti sous les présidents Guéi et Bédié, la chanson « Ivoirité ». « A peine le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, que nous lui avions souhaité la bonne arrivée sur l’album Antilaleca avec une chanson qui disait en substance ceci: « Bonne arrivée », ont-ils rappelé. Déjà lors de leur récente passage sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne ( NCI), ils avaient reconnu n’avoir pas encore chanté sur le régime en place: « Sur l’album Signe Zo, nous avons fait une autre chanson: Si tu as choisi voleur, on va t’appeler voleur. Sous le président Alassane Ouattara, nous n’avons pas encore chanté. De sorte que certaines personnes s’en étonnent. Mais nous dirons encore ce que nous pensons ». Ce jeudi, le duo a envoyé un message fâcheux au régime Ouattara. Les paroles sont extraites de la chanson phare des artistes

Verbatim