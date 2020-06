Zidane : « Le match nul du Barça ? Ça ne change rien »

En conférence de presse avant le déplacement à Anoeta, dans le cadre de la rencontre face à la Real Sociedad, Zinedine Zidane a analysé les deux premières sorties de son équipe. Le coach du Real Madrid a aussi évoqué le nul (0-0) concédé par le Barça face à Séville, vendredi soir.

Deuxième de Liga avec deux points de moins que le leader, Barça, le Real Madrid peut prendre la tête du classement, ce weekend. Les Merengués affrontent, ce dimanche, la Real Sociedad, en 29è journée du championnat. Une victoire avec quatre buts d’écart assurerait la première place aux Madrilènes. En conférence de presse d’avant-match, Zinédine Zidane a analysé ce duel qui s’annonce décisif. « Après les deux matches que nous avons joués, la marche à suivre est la même. Nous savons que c’est le premier match à l’extérieur contre une équipe qui vit une saison phénoménale, mais nous voulons faire les choses bien« , a commencé le technicien français sur la rencontre contre la Real Sociedad.

Le champion du monde 98 a aussi évoqué la rencontre entre le Barça et Séville, vendredi, soldée par un nul (0-0). Même si ce résultat arrange d’un certain point, les affaires des Madrilènes, l’ancien Galactique assure que cela ne va pas changer la manière de faire de ses poulains. « Ça ne va rien changer. Nous jouons notre troisième match. Demain, ce sera une autre des onze finales que nous devons jouer« , a-t-il ajouté.

L’entraîneur est aussi revenu sur les mots de Piqué, qui a insinué que le Real Madrid avait été avantagé par les arbitres : « Peu importe ce qui se dit, moi ce qui m’intéresse, c’est le match de demain. J’ai mon propre avis sur le sujet mais je ne vais pas commenter ce que Piqué a dit. (…) Si je pense que les arbitres nous ont avantagés ? Non. Je suis quelqu’un de positif. Je profite de chaque chose que j’ai dans la vie, j’ai la chance de faire ce que j’aime et ce n’est pas le cas pour tout le monde. Ça m’arrive de me plaindre, comme beaucoup de gens, mais pas dans mon métier d’entraîneur« , a-t-il ajouté sur sa manière d’être.