Vers une guerre entre la Turquie et l’Egypte, deux puissances militaires redoutables

Alors que les deux pays soutiennent les parties adverses dans la guerre libyenne, la Turquie et l’Egypte pourraient se diriger vers un conflit délocalisé sur le territoire libyen.

Selon le chroniqueur Seth J. Frantzman dans le Jerusalem Post, ce qui se passe en Libye n’est pas seulement un conflit entre frères ennemis pour la conquête du pouvoir, mais il s’agit en réalité, d’une guerre par procuration complexe, « dans laquelle la Turquie a intensifié son intervention militaire ces derniers mois pour soutenir le gouvernement d’accord national (GNA), reconnu par les Nations Unies et basé à Tripoli, dans sa lutte contre le général rebelle Khalifa Haftar ».

«Mais cela fait en fait partie du désir de la Turquie de jouer un plus grand rôle dans l’exploration énergétique en Méditerranée et vise à affaiblir les forces d’opposition soutenues par l’Égypte. En réponse, le président égyptien a laissé entendre lors d’une visite d’une énorme base militaire samedi, que l’Égypte pourrait intervenir », a déclaré Frantzman.

- Advertisement -

Aussi, Frantzman souligne un autre pan de la crise et de l’intervention programmée de l’Egypte en libye. Selon lui, la division est également idéologique. Le GNA comporte des éléments islamistes liés aux Frères musulmans, auxquels le Parti turc de la justice et du développement, au pouvoir, est favorable. Le président égyptien Abdel Fatah el-Sissi a évincé les Frères musulmans du pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 2013.

« Haftar apporterait à la Libye le même type de règle militaire et conservatrice que l’Égypte et les monarchies du Golfe », a déclaré Frantzman. «La domination de la Turquie entraînerait le genre d’instabilité et d’extrémisme qu’elle a exportés vers Idlib et d’autres régions qu’elle a envahies dans le nord de la Syrie. Les deux systèmes semblent ignorer les Libyens moyens qui sont pris au milieu de près de 10 ans de guerre. »