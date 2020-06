Venezuela: Juan Guaido réfugié à l’ambassade de France à Caracas? Paris clarifie

La diplomatie française a démenti, ce vendredi 5 juin, la présence de l’opposant vénézuélien, Juan Guaido, dans son ambassade à Caracas.

L’opposant vénézuélien, Juan Guaido, ne séjourne pas à l’ambassade française à Caracas. C’est ce qu’a indiqué, ce vendredi, la porte-parole de la diplomatie française. « M. Juan Guaido ne se trouve pas à la résidence de France à Caracas. Nous l’avons confirmé à plusieurs reprises aux autorités vénézuéliennes« , a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll.

Cette déclaration de Paris vient contredire celle de Caracas, qui estime que l’opposant s’y trouvait et qu’un autre opposant, Leopoldo Lopez, était à la résidence de l’ambassadeur d’Espagne. En début de semaine, le président Nicolas Maduro avait déjà suggéré que son rival Juan Guaido pouvait s’être « caché dans une ambassade ».

Pour sortir de la situation politique critique au Venezuela, Paris souhaite la tenue des élections libres, transparentes et crédibles, qui représentent au mieux la voie démocratique. Depuis 2018, Guaido et Maduro se disputent le pouvoir. Le chef de file de l’opposition est, quant à lui, reconnu comme vice-président par intérim du pays par une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis, la France et l’Espagne.

Nicolas Maduro, héritier politique de Hugo Chavez, est soutenu par la Chine, la Russie et le Cuba.