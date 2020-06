Vanessa Bryant: son message pour sa première fête des pères sans son mari Kobe

Vanessa Bryant a célèbré ce dimanche 21 juin 2020, la première fête des pères depuis la mort de son mari Kobe Bryant.

Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, sont décédées dans un tragique accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020. Ce dimanche, Vanessa Bryant a rendu hommage à son défunt mari Kobe Bryant en tant que père de leurs quatre filles. « Joyeuse fête des pères au MEILLEUR papa du monde. Tu nous manques tellement.

Nous t’aimons pour toujours et toujours. Amour, Nani, Gigi, BB, Koko et VB ❤️😘 @ KobeBryant #BestoftheBest #GirlDad », a écrit Vanessa, qui est également maman de Bianka, 3 ans, et Capri, qui a eu 1 an samedi.

L’édition 2020 de la fête des pères a été célébrée quelques jours après que Vanessa a parlé en faveur de la loi sur la sécurité des hélicoptères de Kobe Bryant et Gianna Bryant . « J’exhorte vivement le Congrès américain à adopter une loi fédérale qui améliorerait la sécurité des hélicoptères opérant dans ce pays.

Je pense qu’il y a une chance que Kobe et Gianna soient encore en vie aujourd’hui si leur hélicoptère avait été équipé de l’équipement de sécurité. requis par cette législation fédérale en suspens « , a-t-elle déclaré dans un communiqué. Pour elle, ces mesures de sécurité sauveront de nombreuses vies.