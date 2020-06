USA – Violences policières: Donald Trump promet de répondre par «la force» aux manifestants

« Tant que je serai votre président, il n’y aura pas de +zone autonome+ à Washington DC. S’ils essaient, ils feront face à une force conséquente », a répondu le président des États-Unis aux manifestants au lendemain d’une tentative d’installation d’un campement de tentes près de la Maison Blanche. Ces manifestants avaient notamment tagué «BHAZ» pour «Black House Autonomous Zone» (zone autonome de la Maison Noire) sur l’église St. John’s Episcopal Church, mais la police avait rapidement dispersé le petit groupe.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020