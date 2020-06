USA – Mort de George Floyd: le message fort du pape François aux catholiques

Le pape François a appelé George Floyd par son nom, à deux reprises, et a offert son soutien à un évêque américain, qui s’est agenouillé en prière, lors d’une manifestation de Black Lives Matter.

La mort de George Floyd, la semaine passée, des mains d’un officier de police du Minnesota, n’a pas laissé indifférent, le pape François. Après la dénonciation de certains cardinaux, le pape François a exprimé ses préoccupations au sujet de la violence, pendant les manifestations, disant que c’était autodestructeur.

«Nous ne pouvons fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d’exclusion, tout en prétendant défendre le caractère sacré de toute vie humaine.», a déclaré le pape François. L’homme d’église argentin fait ainsi allusion à certains catholiques conservateurs des États-Unis pour qui la question de l’avortement est primordiale, mais tandis que le racisme, l’immigration, la peine de mort et la pauvreté, sont secondaires.

La religion comme instrument politique

En effet, les sondages montrent qu’une pluralité de catholiques américains soutiennent des restrictions importantes sur l’avortement légal et cette cause est également utilisée par les candidats lors des votes. L’ancien archevêque de Buenos Aires a également déploré que l’église américaine soit «obsédée» par l’avortement, la contraception et le mariage gay au détriment de ses autres enseignements. Donald Trump est en train de sensibiliser ses électeurs catholiques en grande partie sur sa plateforme anti-avortement.

Le religieux avait pris la parole, le 3 juin, après que Trump a posé devant une église épiscopale près de la Maison Blanche, la Bible à la main, après que les forces de l’ordre ont agressivement chassé les manifestants d’un parc voisin. Un jour plus tard, Trump a visité le sanctuaire Saint-Jean-Paul II, une visite dénoncée par le prélat afro-américain le plus haut gradé des États-Unis, l’archevêque Wilton Gregory de Washington, D.C. Gregory a dit qu’il trouvait « déconcertant et répréhensible que toute installation catholique se permette d’être abusée et manipulée de manière aussi flagrante ».