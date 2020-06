USA – BET Awards 2020: Assa Traoré sur les traces du chanteur américain Akon

La cérémonie des BET Awards se déroulera, ce dimanche 28 juin, aux États-Unis. Assa Traoré, la sœur d’Adama, décédé en 2016, va recevoir le BET International Global Good Award, qui récompense une action en faveur de « la communauté noire mondiale ».

Les BET AWARDS, cérémonie qui rassemble les plus grosses pointures de la culture noire-américaine, auront lieu, cette année, dimanche 28 juin 2020, aux États-Unis. BET International Networks annonce qu’Assa Traoré recevra le « BET International Global Good Award 2020 », lors de la nouvelle cérémonie des BET Awards.

Comme le souligne le magazine américain The Hollywood Reporter, ce prix consacre des « personnalités publiques qui utilisent leur plateforme pour la responsabilité sociale et la bonté, tout en démontrant un engagement pour le bien-être de la communauté noire mondiale ». Auparavant, ce même prix a été décerné au chanteur américain, Akon, engagé dans le développement économique en Afrique, mais aussi à Yvonne Chaka Chaka, une artiste sud-africaine, mobilisée dans la lutte contre le sida et le paludisme.

« Ce prix est une reconnaissance de quatre années de lutte et un encouragement pour l’avenir. Le nom de mon petit frère, Adama Traore, est devenu celui d’un combat, celui de nos droits. Ce prix le rendra plus fort encore. Merci à BET pour cet award international, et cette reconnaissance qui donne de l’écho à nos voix », a écrit Assa Traoré sur son compte Instagram.

Une victime de l’injustice raciale et de la brutalité policière

Depuis quatre ans, Assa Traoré tente de faire la lumière sur les causes de la mort de son frère. Adama est décédé le 19 juillet 2016 au sein de la caserne des gendarmes de Persan, près de deux heures, après son arrestation à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d’Oise, et au terme d’une course-poursuite. La mort d’Adama, comparée récemment à celle de George Floyd, a suscité, dernièrement, des protestations dans toute la France et Assa Traoré travaille sans relâche pour faire la lumière sur l’injustice raciale et la brutalité policière.

A ce jour, Assa Traoré n’a toujours pas obtenu gain de cause, et continue activement de lutter pour que justice soit rendue dans l’affaire « Traoré » . A l’occasion de la mort de Georges Floyd, une prise de conscience générale a eu lieu. Et beaucoup d’anonymes ont rejoint Assa dans se lutte.