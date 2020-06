Une nouvelle souche d’un virus pandémique candidat identifiée en Chine

Alors que le monde entier est déjà en proie au Coronavirus, une nouvelle souche de grippe a été identifiée chez les porcs, et a le potentiel d’infecter les humains, rapporte l’AFP.

Une étude de sept ans, publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, a découvert un nouveau virus de la grippe H1N1, chez les porcs, en Chine, appelé G4 EA H1N1. Selon les experts scientifiques, la souche de grippe ne serait pas une menace immédiate pour l’homme. Cependant, ces chercheurs chinois et britanniques ont déclaré que le virus avait « toutes les caractéristiques essentielles d’un virus pandémique candidat », car il peut se développer et se multiplier dans les cellules humaines.

Selon eux, le virus serait quelque peu similaire à la grippe porcine de 2009, qui avait tué environ 12 469 personnes aux États-Unis, entre le 12 avril 2009 et le 10 avril 2010, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, cité par l’AFP. On estime que le nouveau virus est apparu en 2016. Les vaccins anti-grippaux existants ne semblent pas avoir d’effet sur la souche. L’étude a révélé que 10 pour cent des agriculteurs, impliqués dans l’étude, avaient été infectés. Cependant, il n’y avait aucune preuve de transmission interhumaine, ni la preuve qu’elle pourrait se produire à l’avenir.