Un vaccin contre le Coronavirus en essai en Afrique depuis quelques jours

Des essais de vaccin contre le coronavirus ont débuté en Afrique, le 24 juin dernier. Au moins, 2.000 candidats sud-africains se verront appliquer le produit développé par l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni).

Selon les rapports, le choix de l’Afrique du Sud sur le continent est dû au fait que le pays dispose des infrastructures médicales, les plus développées en Afrique. Les tests du vaccin sur l’homme se font également dans le même temps, au Brésil et au Royaume Uni. Notons que ces trois pays sont très touchés par la maladie.

Au total, l’Afrique du Sud compte 106 000 cas de coronavirus, avec 2100 morts. En ce qui concerne le Brésil, deuxième point chaud de la pandémie dans le monde, derrière les Etats Unis avec 1 233 147 de cas pour plus de 50 000 morts. Le Royaume uni compte à ce jour plus de 43 000 morts et 307 980 décès.