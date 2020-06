Un « DJ Arafat vivant » retrouvé au Etats-Unis (photo)

Décédé des suites d’un tragique accident de circulation, DJ Arafat est réapparu, depuis, dans plusieurs pays à travers le monde. En réalité, plusieurs sosies du roi du coupé-décalé ont vu le jour, dont le plus frappant est un basketteur américain.

Si les nombreux morceaux de DJ Arafat rappellent, constamment à ses fans, quel genre d’artiste fabuleux il a été, ses nombreux sosies à travers le monde ont repris, depuis un certain temps, le flambeau. Le dernier en date est un basketteur américain, dont les traits avec le Yorobo sont plus que frappants. Nonobstant la couleur de peau blanche de ce sportif, le style de coiffure, le sourire et la forme du visage ressemblent au visage du défunt artiste. Sa photo abondamment relayée sur les réseaux sociaux fait déjà sensation chez les fans du Daishikan.

Cependant, cette photo ne convainc pas tous les internautes. Selon certains, cette photo est peut-être un montage. « Pourquoi vous ne donnez pas le nom du basketteur sosie du Daishi? Avec Photoshop, moi, je peux faire incruster l’image de n’importe qui sur un autre corps. Donnez son nom on va chercher d’autres de ses photos pour voir s’il y a ressemblance vraiment », pouvait-on lire en commentaire.