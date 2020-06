UMOA-Titres: le Bénin sollicite un emprunt de 25 milliards FCFA pour le 02 juillet

Le Bénin est de retour sur le marché financier. Après l’annulation de l’émission du 18 juin 2020, le Trésor Public du Bénin émet de nouvelles Obligations Assimilables pour le 02 juillet. Le montant total mis en adjudication est de 25 milliards de FCFA.

L’Etat du Bénin, à travers le Trésor public, sous la responsabilité du Ministère de l’Economie et des Finances, a émis des Obligations Assimilables du Trésor (OAT), pour un montant total de 25 milliards FCFA. Il s’agit de deux OAT à maturités respectives de 03 ans et 05 ans. Les taux d’intérêt sont 5,90% l’an pour la maturité à 03 ans et 6,00% l’an pour la maturité à 05 ans.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable, suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts, quant à lui, se fera dès la première année.

Tous les détails sur cette nouvelle émission d’OAT