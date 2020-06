UEFA : la date du prochain mercato connue

L’UEFA a fixé, ce jeudi, les nouvelles dates du prochain mercato estival. L’instance dirigeante du foot européen a invité les clubs à clôturer le marché des transferts, au plus tard, le 5 octobre prochain.

En conclave, depuis hier, l’UEFA a statué, ce jeudi, sur le mercato estival de cette année, qui a connu un grand bouleversement en raison de la pandémie du coronavirus. L’instance faîtière du foot en Europe a formellement recommandé aux clubs de clôturer les transactions, au plus tard, le 5 octobre 2020. Les clubs qualifiés pour les Ligue des champions et Ligue Europa 2020/2021 auront, en effet, jusqu’au mardi 6 octobre pour inscrire leurs joueurs pour les compétitions, et le mercato devra donc être terminé avant cette deadline.

Vers un mercato, du 13 juillet au 5 octobre

- Advertisement -

Comme la fenêtre de transferts ne peut pas dépasser 12 semaines (une norme de la FIFA), le mercato d’été devrait donc, en toute logique, être ouvert en France et en Europe, du lundi 13 juillet au lundi 5 octobre. L’UEFA souhaite, en effet, une harmonisation des marchés en Europe, et l’a encore rappelé, ce jour.