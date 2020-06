Triste nouvelle pour le groupe Magic System: le leader Asalfo inconsolable

Le célèbre groupe musical Magic System est en deuil. L’un de leurs premiers soutiens depuis le quartier d’Anoumabo, dans la commune de Marcory est décédé.

Le lead vocal du quatuor musical a annoncé le mercredi 3 juin 2020 que ASalfo et ses amis pleurent l’un de leurs premiers soutiens. C’est celui grâce à qui, ASalfo, Tino, Goudé et Manadja sont aujourd’hui de véritables ambassadeurs de la culture ivoirienne et même africaine. Il s’agit selon la presse locale d’Aby Koutouan Donatien Aristide. Il est le frère de l’actuel maire de Marcory, Aby Raoul et l’auteur de la photo qui a servi à la confection de la jaquette de l’album Premier Gaou.

« Nous avions approché ce grand amoureux de la photographie (il le faisait pour le plaisir) pour lui demander ses services à l’époque (septembre 1999) sans même nous soucier de ce que la qualité de la pochette d’un album pouvait contribuer de belle manière à sa promotion. Chose qu’il accepta de faire avec fierté, sans même savoir que l’une de ses photos allait faire le tour du monde. Hélas! Nous venons d’apprendre, ce jour, avec une grosse tristesse, le décès de celui qui a su nous tendre la main quand nous avions besoin. Merci d’avoir contribué à l’élaboration de l’édifice Magic System », a écrit ASalfo sur sa page Facebook.

D’après les informations du maire Aby Raoul, le défunt sera inhumé au cimetière municipal de Koumassi « dans la plus stricte intimité familiale ».

Il faut rappeler que le groupe Magic System a fait le tour du monde grâce à leur chanson Premier Gaou, sortie en 1999 et arrangée par David Tayorault. En dépit de leur succès, ASalfo et les siens ont toujours été reconnaissants à toutes les personnes qui leur ont apporté leur soutien.