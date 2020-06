Tottenham-Manchester United : les compositions probables des deux équipes

Pour la deuxième rencontre du championnat anglais, après la reprise de la Premier League, Tottenham reçoit Manchester United au Hart Lane stadium, ce vendredi. Un choc des titans entre deux cadors anglais en course pour la prochaine Ligue des champions.

Huitième au classement, Tottenham reçoit, ce vendredi, au Hart Lane stadium, Manchester United pour le compte de la 30è journée de Premier League. Les Spurs restent sur six défaites consécutives et doivent gagner ce soir pour arrêter la saignée. Pour ce faire, José Mourinho peut compter sur le retour de plusieurs joueurs. Blessés avant le confinement, Harry Kane, Moussa Sissoko, Son Heung-min sont pressentis pour débuter la rencontre. Par contre, Tottenham ne pourra pas faire avec Dele Alli, suspendu.

De son côté, Manchester United marche sur les eaux en championnat. Les Reds n’ont plus essuyé de défaite lors des 11 dernières sorties et sont logés à 5è place, à une longueur des places européennes. Blessés avant le confinement, Paul Pogba et Marcus Rashford sont de retour dans l’effectif.

Voici les compos probables des deux équipes :

La compo probable de Tottenham : Lloris – Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies – Sissoko, Winks, Ndombele – Moura, Kane, Son

La compo probable de MU : De Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw – Fred, Matic – James, Fernandes, Rashford – Martial