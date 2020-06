Tottenham : la sanction tombe pour Dele Alli après sa blague sur le coronavirus

La sanction est tombée pour Dele Alli. Le joueur de Tottenham est condamné à purger un match de suspension et à payer une amende de 50 000 £ (environ R $ 315 000). Accusé de raciste après une blague maladroite sur le coronavirus qui fait actuellement des ravages dans le monde, l’international anglais devra également suivre un cours d’éducation afin que des problèmes similaires ne se reproduisent pas.

En février dernier alors que le coronavirus avait assiégé la Chine, l’attaquant des Spurs avait posté une vidéo sur Snapchat le montrant en train de se moquer de l’épidémie devant une personne d’ascendance asiatique. « Corona quoi ? Montez le volume, s’il vous plaît », avait publié le joueur du club de Londres alors qu’il zoomait sa cible. « Ce virus doit être plus rapide que ça pour m’attraper », avait ajouté Alli dans sa vidéo, alors qu’il se filmait en train de se laver les mains. Un post qui avait déclenché l’ire des internautes et obligé le joueur à supprimer la vidéo et à s’excuser.

Tottenham midfielder Dele Alli has issued an apology after appearing to mock an Asian man and making jokes about the ongoing deadly #coronavirus outbreak, despite having an Asian teammate.

