Togo – Décès de Yawovi Agboyibo: l’hommage d’Agbéyomé Kodjo

L’opposant togolais, Agbéyomé Kodjo, a rendu hommage à l’ancien premier ministre, Yawovi Agboyibo, décédé le samedi dernier en France.

Dans un communiqué de la Dynamique Kpodzro, le Dr Messan Agbéyomé Kodjo a salué la mémoire d’un homme qui s’est battu pour la démocratie, la liberté, la justice et la cause des déshérités. Pour le député, l’histoire retiendra qu’il fut dans les premières loges de tous les combats contre la dictature militaro-clanique pour l’avènement de la démocratie, et le respect des droits humains au Togo.

« La DMK salue la mémoire de cet homme d’Etat républicain, qui a dénoncé le tripatouillage électoral du 22 février 2020 et soutenu la revendication de la vérité des urnes« , a-t-il écrit. « Me AGBOYIBO a consacré toute son énergie à œuvrer pour le bien commun, spécialement celui des déshérités. Puisse son parcours nous inspirer à dépasser nos propres egos et travailler pour la postérité« , conclu-t-il.

Le décès du chef du Comité d’action pour le renouveau (CAR) est survenu le 30 mai à Paris, en France, des suites d’une courte maladie. Sa mort intervient quelques semaines, après celle de l’ancien patron de la primature et fonctionnaire international, Edem Kodjo. Alors que ce petit pays ouest-africain traverse une crise post-électorale, deux anciens chefs de gouvernement sont passés de vie à trépas.