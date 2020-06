Tipico Bundesliga : Jodel Dossou met un but d’école (vidéo)

Mené 2-0, Hartberg a trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer 4-2 contre Wolfsberger AC, avec un bijou signé Jodel Dossou. C’était à l’occasion de la J-25 de la Tipico Bundesliga (Groupe Championnat).

L’ailier polyvalent international béninois a donné l’avantage à son écurie en déplacement à la 54e (3-2). L’ancien joueur de l’AS Tonnerre, à la suite de son contrôle orienté, a effacé le gardien Kofler, avant d’envoyer la balle du pied gauche dans un but presque vide. Puisque le retour d’un des défenseurs n’a pas pu empêcher la balle de finir au fond des filets. Ceci parce que le buteur a fait montre de rapidité dans la suite de son action. Bien avant le Béninois, ses coéquipiers Rep (40e) et Tadic (48e) ont respectivement réduit et établi la parité. Dante Amadou a mis fin aux rêves des locaux à 77e en inscrivant le but du 4-2.

Jojo a ainsi inscrit son 5e but de la saison en 23 apparitions. Sa première réalisation, depuis le retour du confinement, qui fait de lui le premier Béninois à retrouver le chemin des filets (après Covid-19). Le 27e meilleur buteur de l’élite autrichienne a été positionné, en tant que deuxième attaquant dans un schéma tactique de 3-5-2.

Cette victoire fait oublier la gifle à domicile (0-6), reçue du leader, Red Bull Salzbourg, lors de leur match précédent. Hartberg est 5e avec 20 points, avec deux unités de retard sur le podium. Le club du Béninois joue le dernier (Sturm Graz), ce dimanche 14 juin 2020, pour le match de repositionnement.