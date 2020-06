The Voice: Amel Bent tourmentée par le procès de son mari, Patrick Antonelli

Juste après la finale de The Voice, Patrick Antonelli, mari de la chanteuse Amel Bent sera jugé.

Le procès de Patrick Antonelli, mari d’Amel Bent aura lieu les 17, 18 et 19 juin 2020. Or, The Voice prend fin le 13 juin sans Lara Fabian, coincée au Canada, mais avec Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent. A en croire Amel Bent citée par Gala, cette finale aura un goût particulier puisque, quatre jours plus tard, le procès de son mari Patrick Antonelli débutera devant la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre. Selon le tribunal, « seules les audiences spéciales, dont celles-ci, étaient maintenues » en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.

Une affaire de faux permis de conduire

Pour rappel, le mari de la coach Amel Bent qui sera jugé pour corruption dans une affaire de faux permis de conduire est accusé, avec une employée de la préfecture. Il lui est reproché d’avoir procuré des vrais-faux permis à certains élèves de son auto-école située à Neuilly avec sa complice en échange de sommes allant jusqu’à 12 000 euros. « La combine à plus d’un million d’euros porte sur plus de 250 vrais-faux permis délivrés entre 2013 et 2015 », a confié Le Parisien en 2016. A l’époque, le mari d’Amel Bent qui l’avait convaincue de refaire de la musique avait passé cinq mois en prison.

Amel Bent: « Je me suis sentie abîmée »

Une situation très difficile pour la chanteuse dont le moral était « au plus bas » : «On parlait beaucoup de moi mais pas pour ma musique. Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée », avait t-elle évoqué dans un entretien accordé à Télé 7 Jours. Reste à savoir si Patrick Antonelli retournera en prison.