The Voice 2020: ému et aux larmes par Abi, Pascal Obispo bafoue les gestes barrières (photo)

Très ému par la victoire d’Abi samedi soir, sur The Voice 2020, Pascal Obispo a oublié les gestes barrières.

Samedi 13 juin soir, lorsque Abi a remporté The Voice 2020, Pascal Obispo a eu du mal à cacher ses émotions. Abi, le jeune homme originaire du 95, lui a donné les larmes aux yeux en interprétant une version slow de Another day in paradise de Phil Collins. Très ému, il a pris le candidat dans ses bras afin de le féliciter. Un geste qui va à l’encontre des mesures prises contre la Covid-19. « Bravo pour le respect des gestes barrières… en direct sur TF1 … » a dit un internaute.

En effet, les internautes ont tous été choqués par cette scène en direct de TF1. Même Nikos Aliagas a aussi été surpris. C’est pourquoi, il a expliqué l’intensité de l’émotion aux français en leur rappelant de bien faire attention.